В Харькове выделили дополнительные 47 млн грн на ремонты укрытий в школах

Депутаты Харьковского горсовета внесли ряд изменений в бюджет города на 2023 год.

«Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, изменения обусловлены необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с распоряжением начальника Харьковской областной военной администрации, которым предусмотрена субвенция на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями в сумме 3,1 млн грн», — сообщили в Харьковском горсовете.

Кроме того, за счет свободного остатка бюджетных средств и перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений увеличены расходы на проведение капремонтов и обустройство укрытий в учебных заведениях на 47 млн грн.

Депутаты добавили финансирование и на бесперебойное функционирование коммунальных предприятий, обеспечивающих бесплатный проезд в пассажирском транспорте – на 38,1 млн грн.

Также на сессии депутаты рассмотрели вопрос ликвидации аварии на канализационном коллекторе по проспекту Гагарина. На ремонт этой магистрали добавили еще 39,1 млн. грн.

А также на защиту гражданского населения и повышение уровня общественной безопасности направлено 115,2 млн. грн.