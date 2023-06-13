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В Харькове выделили дополнительные 47 млн грн на ремонты укрытий в школах

Общество 14:29   13.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове выделили дополнительные 47 млн грн на ремонты укрытий в школах

Депутаты Харьковского горсовета внесли ряд изменений в бюджет города на 2023 год.

«Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, изменения обусловлены необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с распоряжением начальника Харьковской областной военной администрации, которым предусмотрена субвенция на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями в сумме 3,1 млн грн», — сообщили в  Харьковском горсовете.

Кроме того, за счет свободного остатка бюджетных средств и перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений увеличены расходы на проведение капремонтов и обустройство укрытий в учебных заведениях на 47 млн грн.

Депутаты добавили финансирование и на бесперебойное функционирование коммунальных предприятий, обеспечивающих бесплатный проезд в пассажирском транспорте – на 38,1 млн грн.

Также на сессии депутаты рассмотрели вопрос ликвидации аварии на канализационном коллекторе по проспекту Гагарина. На ремонт этой магистрали добавили еще 39,1 млн. грн.

А также на защиту гражданского населения и повышение уровня общественной безопасности направлено 115,2 млн. грн.

Читайте также: «Есть определенные недостатки», — Терехов о проверках укрытий в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета внесли ряд изменений в бюджет города на 2023 год.".