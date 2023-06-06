«Есть определенные недостатки», — Терехов о проверках укрытий в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявляет, что в некоторых укрытиях во время проверок были обнаружены «определенные недостатки».

«Во всех 9 районах идут проверки вместе с Нацполицией. Есть некоторые недостатки над которыми нам нужно работать. Это прежде всего ведомственные укрытия. Кроме этого, есть немного затопленных укрытий, сейчас там работают наши специальные службы», — отметил в эфире нацмарафона Игорь Терехов.

Всего в Харькове — 2600 укрытий, не считая метро, паркинги и бомбоубежища школ, уточнил Терехов.

«К сожалению, хочу сказать, что у нас раздается сирена уже после того, как есть «прилет», потому что расстояние очень мало, это 40 км до границы с РФ. И такой возможности, чтобы человек добежал до укрытия – нет, потому что ракеты С-300 летят около 40 секунд», — сказал Терехов.