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«Есть определенные недостатки», — Терехов о проверках укрытий в Харькове

Общество 15:22   06.06.2023
Виктория Яковенко
«Есть определенные недостатки», — Терехов о проверках укрытий в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявляет, что в некоторых укрытиях во время проверок были обнаружены «определенные недостатки».

«Во всех 9 районах идут проверки вместе с Нацполицией. Есть некоторые недостатки над которыми нам нужно работать. Это прежде всего ведомственные укрытия. Кроме этого, есть немного затопленных укрытий, сейчас там работают наши специальные службы», — отметил в эфире нацмарафона Игорь Терехов.

Всего в Харькове — 2600 укрытий, не считая метро, паркинги и бомбоубежища школ, уточнил Терехов.

«К сожалению, хочу сказать, что у нас раздается сирена уже после того, как есть «прилет», потому что расстояние очень мало, это 40 км до границы с РФ. И такой возможности, чтобы человек добежал до укрытия – нет, потому что ракеты С-300 летят около 40 секунд», — сказал Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявляет, что в некоторых укрытиях во время проверок были обнаружены «определенные недостатки».".