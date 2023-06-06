«Є певні недоліки», – Терехов про перевірки укриттів в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов заявляє, що в деяких укриттях під час перевірок знайшли «певні недоліки».
«У всіх 9 районах йдуть перевірки разом з Нацполіцією. Є певні недоліки над якими нам треба працювати. Це перш за все відомчі укриття. Крім цього є небагато затоплених укриттів, зараз там працюють наші спеціальні служби», – зазначив в етері нацмарафону Ігор Терехов.
Загалом у Харкові – 2600 укриттів, не враховуючи – метро, паркінги та бомбосховища шкіл, уточнив Терехов.
«На жаль, хочу сказати, що у нас лунає сирена вже після того, як є “приліт”, бо відстань дуже мала, це 40 км до кордону з РФ. І такої можливості, щоб людина добігла до укриття – немає, бо ракети С-300 летять десь 40 секунд», – сказав Терехов.
Читайте також: На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко
Новини за темою:
Ви читали новину: ««Є певні недоліки», – Терехов про перевірки укриттів в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявляє, що в деяких укриттях під час перевірок знайшли «певні недоліки».".