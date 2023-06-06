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«Є певні недоліки», – Терехов про перевірки укриттів в Харкові

Суспільство 15:22   06.06.2023
Вікторія Яковенко
«Є певні недоліки», – Терехов про перевірки укриттів в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов заявляє, що в деяких укриттях під час перевірок знайшли «певні недоліки».

«У всіх 9 районах йдуть перевірки разом з Нацполіцією. Є певні недоліки над якими нам треба працювати. Це перш за все відомчі укриття. Крім цього є небагато затоплених укриттів, зараз там працюють наші спеціальні служби», – зазначив в етері нацмарафону Ігор Терехов.

Загалом у Харкові – 2600 укриттів, не враховуючи – метро, паркінги та бомбосховища шкіл, уточнив Терехов.

«На жаль, хочу сказати, що у нас лунає сирена вже після того, як є “приліт”, бо відстань дуже мала, це 40 км до кордону з РФ. І такої можливості, щоб людина добігла до укриття – немає, бо ракети С-300 летять десь 40 секунд», – сказав Терехов.

Читайте також: На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявляє, що в деяких укриттях під час перевірок знайшли «певні недоліки».".