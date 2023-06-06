«Є певні недоліки», – Терехов про перевірки укриттів в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов заявляє, що в деяких укриттях під час перевірок знайшли «певні недоліки».

«У всіх 9 районах йдуть перевірки разом з Нацполіцією. Є певні недоліки над якими нам треба працювати. Це перш за все відомчі укриття. Крім цього є небагато затоплених укриттів, зараз там працюють наші спеціальні служби», – зазначив в етері нацмарафону Ігор Терехов.

Загалом у Харкові – 2600 укриттів, не враховуючи – метро, паркінги та бомбосховища шкіл, уточнив Терехов.

«На жаль, хочу сказати, що у нас лунає сирена вже після того, як є “приліт”, бо відстань дуже мала, це 40 км до кордону з РФ. І такої можливості, щоб людина добігла до укриття – немає, бо ракети С-300 летять десь 40 секунд», – сказав Терехов.