На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко
У Харківській області під час перевірок, які тривають з 2 червня, виявили 245 закритих укриттів.
Про це 6 червня під час брифінгу повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко. Він зазначив, що наразі поліцейські і працівники ДСНС провели перевірку 3846 укриттів із 4265, що наявні в Харківській області. Перевірки досі тривають, завершити їх планують до кінця дня.
Тимошко також зауважив, що під час перевірок виявили близько 600 укриттів, які були у незадовільному стані. Він додав, що поліцейські і працівники ДСНС під час перевірки фотографують зовнішній і внутрішній вид укриттів, складають відповідні акти та повідомляють про виявлені порушення відповідальних осіб.
Начальник поліції Харківщини зазначив, що 245 укриттів, які були зачинені, вже працюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 13:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області під час перевірок, які тривають з 2 червня, виявили 245 закритих укриттів.".