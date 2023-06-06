На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко

У Харківській області під час перевірок, які тривають з 2 червня, виявили 245 закритих укриттів.

Про це 6 червня під час брифінгу повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко. Він зазначив, що наразі поліцейські і працівники ДСНС провели перевірку 3846 укриттів із 4265, що наявні в Харківській області. Перевірки досі тривають, завершити їх планують до кінця дня.

Тимошко також зауважив, що під час перевірок виявили близько 600 укриттів, які були у незадовільному стані. Він додав, що поліцейські і працівники ДСНС під час перевірки фотографують зовнішній і внутрішній вид укриттів, складають відповідні акти та повідомляють про виявлені порушення відповідальних осіб.

Начальник поліції Харківщини зазначив, що 245 укриттів, які були зачинені, вже працюють.