На Харьковщине во время проверок почти 250 укрытий были закрыты – Тимошко

В Харьковской области во время проверок, которые проходят со 2 июня, обнаружили 245 закрытых укрытий.

Об этом 6 июня на брифинге сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Он отметил, что сейчас полицейские и работники ГСЧС провели проверку 3846 укрытий из 4265, имеющихся в Харьковской области. Проверки до сих пор продолжаются, завершить их планируют до конца дня.

Тимошко также отметил, что во время проверок было обнаружено около 600 укрытий, которые были в неудовлетворительном состоянии. Он добавил, что полицейские и работники ГСЧС во время проверки фотографируют внешний и внутренний вид укрытий, составляют соответствующие акты и сообщают о выявленных нарушениях ответственных лиц.

Начальник полиции Харьковщины отметил, что 245 закрытых укрытий — уже работают.