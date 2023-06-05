На Харьковщине проверяют укрытия: более двухсот – не в свободном доступе

По состоянию на 5 июня правоохранители обследовали 3706 укрытий в Харьковской области.

По результатам проверок, в 203 укрытия отсутствует свободный доступ, 274 не отвечают условиям надлежащего использования, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также к правоохранителям поступило 306 сообщений от жителей о закрытых укрытиях или не отвечающих надлежащим условиям. Все обращения граждан зарегистрированы.

Полицейские призвали в случае обнаружения закрытого укрытия обращаться за номерами «102» и «101».