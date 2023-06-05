На Харьковщине проверяют укрытия: более двухсот – не в свободном доступе
Фото: ГУНП в Харьковской области
По состоянию на 5 июня правоохранители обследовали 3706 укрытий в Харьковской области.
По результатам проверок, в 203 укрытия отсутствует свободный доступ, 274 не отвечают условиям надлежащего использования, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также к правоохранителям поступило 306 сообщений от жителей о закрытых укрытиях или не отвечающих надлежащим условиям. Все обращения граждан зарегистрированы.
Полицейские призвали в случае обнаружения закрытого укрытия обращаться за номерами «102» и «101».
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 16:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 5 июня правоохранители обследовали 3706 укрытий в Харьковской области.".