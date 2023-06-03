На Харьковщине проверяют укрытия: нашли уже около сотни непригодных – полиция

По состоянию на утро 3 июня правоохранители обследовали 938 укрытий, 95 из них не отвечают необходимым требованиям.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Для проверки укрытий создано 84 проверочные группы общей численностью 400 человек. В состав групп вошли 232 полицейских, 84 работника ГСЧС и 84 сотрудника органов местной власти», — добавили правоохранители.