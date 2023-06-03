На Харьковщине проверяют укрытия: нашли уже около сотни непригодных – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
По состоянию на утро 3 июня правоохранители обследовали 938 укрытий, 95 из них не отвечают необходимым требованиям.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«Для проверки укрытий создано 84 проверочные группы общей численностью 400 человек. В состав групп вошли 232 полицейских, 84 работника ГСЧС и 84 сотрудника органов местной власти», — добавили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 3 июня правоохранители обследовали 938 укрытий, 95 из них не отвечают необходимым требованиям.".