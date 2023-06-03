Ночью полицейские «прошлись» по укрытиям на Харьковщине (фото, видео)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские вместе со спасателями продолжили рейды по укрытиям в Харькове и области.
Правоохранители проверяют возможности беспрепятственного круглосуточного доступа к бомбоубежищам и укрытиям в регионе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Напомним, сегодня по поручению Министерства внутренних дел и Нацполиции Украины правоохранители приступили к проверке всех укрытий», — рассказали правоохранители.
Полицейские призвали в случае закрытого укрытия обращаться за номером «102» и за номером «101».
«Обращаем внимание на то, что за факты оставления в опасности и служебную халатность предусмотрена уголовная ответственность», – отметили в полиции.
Читайте также: На Харьковщине начали проверять, доступны ли укрытия круглосуточно (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью полицейские «прошлись» по укрытиям на Харьковщине (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 11:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вместе со спасателями продолжили рейды по укрытиям в Харькове и области.".