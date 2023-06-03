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Ночью полицейские «прошлись» по укрытиям на Харьковщине (фото, видео)

Общество 11:03   03.06.2023
Виктория Яковенко
Ночью полицейские «прошлись» по укрытиям на Харьковщине (фото, видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские вместе со спасателями продолжили рейды по укрытиям в Харькове и области.

Правоохранители проверяют возможности беспрепятственного круглосуточного доступа к бомбоубежищам и укрытиям в регионе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Напомним, сегодня по поручению Министерства внутренних дел и Нацполиции Украины правоохранители приступили к проверке всех укрытий», — рассказали правоохранители.

Полицейские призвали в случае закрытого укрытия обращаться за номером «102» и за номером «101».

«Обращаем внимание на то, что за факты оставления в опасности и служебную халатность предусмотрена уголовная ответственность», – отметили в полиции.
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 11:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вместе со спасателями продолжили рейды по укрытиям в Харькове и области.".