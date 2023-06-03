Ночью полицейские «прошлись» по укрытиям на Харьковщине (фото, видео)

Полицейские вместе со спасателями продолжили рейды по укрытиям в Харькове и области.

Правоохранители проверяют возможности беспрепятственного круглосуточного доступа к бомбоубежищам и укрытиям в регионе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Напомним, сегодня по поручению Министерства внутренних дел и Нацполиции Украины правоохранители приступили к проверке всех укрытий», — рассказали правоохранители.

Полицейские призвали в случае закрытого укрытия обращаться за номером «102» и за номером «101».

«Обращаем внимание на то, что за факты оставления в опасности и служебную халатность предусмотрена уголовная ответственность», – отметили в полиции.

