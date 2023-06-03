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Вночі поліцейські “пройшлися” по укриттям на Харківщині (фото, відео)

Суспільство 11:03   03.06.2023
Вікторія Яковенко
Вночі поліцейські “пройшлися” по укриттям на Харківщині (фото, відео) Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські разом з рятувальниками продовжили рейд укриттів в Харкові та області.

Правоохоронці перевіряють можливості безперешкодного цілодобового доступу до бомбосховищ та укриттів в регіоні, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Нагадаємо, сьогодні за дорученням Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції України правоохоронці розпочали перевірки всіх укриттів», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські закликали у разі виявлення зачиненого укриття звертатись до за номером «102» та за номером “101”.

«Звертаємо увагу на те, що за факти залишення у небезпеці і службову недбалість передбачена кримінальна відповідальність», – зазначили у поліції.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 11:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські разом з рятувальниками продовжили рейд укриттів в Харкові та області.".