Вночі поліцейські “пройшлися” по укриттям на Харківщині (фото, відео)

Поліцейські разом з рятувальниками продовжили рейд укриттів в Харкові та області.

Правоохоронці перевіряють можливості безперешкодного цілодобового доступу до бомбосховищ та укриттів в регіоні, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Нагадаємо, сьогодні за дорученням Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції України правоохоронці розпочали перевірки всіх укриттів», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські закликали у разі виявлення зачиненого укриття звертатись до за номером «102» та за номером “101”.

«Звертаємо увагу на те, що за факти залишення у небезпеці і службову недбалість передбачена кримінальна відповідальність», – зазначили у поліції.