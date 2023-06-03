Вночі поліцейські “пройшлися” по укриттям на Харківщині (фото, відео)
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські разом з рятувальниками продовжили рейд укриттів в Харкові та області.
Правоохоронці перевіряють можливості безперешкодного цілодобового доступу до бомбосховищ та укриттів в регіоні, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Нагадаємо, сьогодні за дорученням Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції України правоохоронці розпочали перевірки всіх укриттів», – розповіли правоохоронці.
Поліцейські закликали у разі виявлення зачиненого укриття звертатись до за номером «102» та за номером “101”.
«Звертаємо увагу на те, що за факти залишення у небезпеці і службову недбалість передбачена кримінальна відповідальність», – зазначили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 11:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські разом з рятувальниками продовжили рейд укриттів в Харкові та області.".