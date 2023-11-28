На Харківщині може з’явитися містечко з бомбосховищами для переселенців (фото)
У селищі Золочів на Харківщині можуть побудувати котеджі з бомбосховищами для ВПО.
Створити таке містечко планують за допомогою фінських партнерів, повідомляє «Золочівщина».
«Ми подали заявку до «Фінсько-української асоціації національної оборони» щодо створення в нашій громаді фінського містечка. Їхнє керівництво відвідало Золочів. Вони ознайомилися з ймовірним місцем будівництва. Залишилися задоволені побаченим, оскільки там є всі умови для створення цього містечка, а саме водопостачання, газопостачання, енергопостачання тощо», – розповів начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
У кожному котеджі побудують окреме бомбосховище. Ці будинки нададуть для проживання ВПО. У майбутньому житло планують віддати молодим спеціалістам, лікарям тощо.
«У нас велика потреба в цьому, оскільки близько 250 сімей з прикордонних старостатів Золочівської громади потребують тимчасового житла. Наразі ми очікуємо рішення по нашій заявці. Поки не відомо, скільки людей може розміститися у цьому містечку, але сподіваюся, що воно буде розраховане мінімум на 50 родин», – зазначив Коваленко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бомбоубежища, впл, городок, золочів, коттеджи, переселенцы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Золочів на Харківщині можуть побудувати котеджі з бомбосховищами для ВПО.".