На Харківщині може з’явитися містечко з бомбосховищами для переселенців (фото)

У селищі Золочів на Харківщині можуть побудувати котеджі з бомбосховищами для ВПО.

Створити таке містечко планують за допомогою фінських партнерів, повідомляє «Золочівщина».

«Ми подали заявку до «Фінсько-української асоціації національної оборони» щодо створення в нашій громаді фінського містечка. Їхнє керівництво відвідало Золочів. Вони ознайомилися з ймовірним місцем будівництва. Залишилися задоволені побаченим, оскільки там є всі умови для створення цього містечка, а саме водопостачання, газопостачання, енергопостачання тощо», – розповів начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У кожному котеджі побудують окреме бомбосховище. Ці будинки нададуть для проживання ВПО. У майбутньому житло планують віддати молодим спеціалістам, лікарям тощо.

«У нас велика потреба в цьому, оскільки близько 250 сімей з прикордонних старостатів Золочівської громади потребують тимчасового житла. Наразі ми очікуємо рішення по нашій заявці. Поки не відомо, скільки людей може розміститися у цьому містечку, але сподіваюся, що воно буде розраховане мінімум на 50 родин», – зазначив Коваленко.