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“Персональний Миколай”: як харків’янам приєднатися до акції для дітей ВПО

Суспільство 09:33   27.11.2023
Оксана Горун
“Персональний Миколай”: як харків’янам приєднатися до акції для дітей ВПО

В Україні другий рік поспіль проводять проєкт “Персональний Миколай”. Переселенці, яким важко купити подарунки дітям, можуть зареєструватись у базі. А тим, хто хоче порадувати дитину подарунком, пропонують приєднатися до благодійної ініціативи.

“Волонтери запускають проєкт “Персональний Миколай” для дітей ВПО. У 2022 році завдяки проєкту “Rechi support” 1008 дітей із внутрішньо переміщених сімей отримали подарунки до дня Святого Миколая від небайдужих українців”, – повідомила пресслужба Мінреінтеграції України.

Інформацію про побажання дітей волонтерам надсилають батьки, які верифіковані в базі “Rechi support”. Організатори такої допомоги перевіряють, чи дійсно люди є ВПО та перебувають у важкому матеріальному становищі. Отримавши запити, волонтери передають їх тим, хто виявив бажання стати “Персональним Миколаєм”. Учасник ініціативи готує подарунок для конкретної дитини – та відправляє їй.

“Серед запитів цього року: конструктори, книжки, пазли, ляльки, музичні інструменти, машинки, набори бісеру, прикраси, настільні ігри й інше”, – повідомили в Мінреінтеграції.

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Щоб приєднатися до ініціативи, потрібно заповнити анкету та вибрати вид допомоги:

1. Стати персональним святим Миколаєм (купити подарунок для дитини ВПО за запитом).

2. Поділитися речами й іграшками своєї дитини (речі мають бути в гарному стані та без дефектів).

3. Зробити донейт на підтримку сімей ВПО (частина коштів буде спрямована на закупівлю подарунків дітям, решта – на речі першої потреби).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 09:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні другий рік поспіль проводять проєкт “Персональний Миколай”. Переселенці, яким важко купити подарунки дітям, можуть зареєструватись у базі. А тим, хто хоче порадувати дитину подарунком, пропонують приєднатися до благодійної ініціативи".