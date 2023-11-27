«Персональный Николай»: как харьковчанам присоединиться к акции для детей ВПЛ
В Украине второй год подряд проводят проект «Персональный Николай». Переселенцы, которым тяжело купить подарки детям, могут зарегистрироваться в базе. А тем, кто хочет порадовать ребенка подарком, предлагают присоединиться к благотворительной инициативе.
«Волонтеры запускают проект «Персональный Николай» для детей ВПЛ. В 2022 году благодаря проекту «Rechi support» 1008 детей из внутренне перемещенных семей получили подарки ко дню Святого Николая от неравнодушных украинцев», — сообщила пресс-служба Минреинтеграции Украины.
Информацию о пожеланиях детей волонтерам присылают родители, верифицированные в базе «Rechi support». Организаторы такой помощи проверяют, действительно ли люди являются ВПЛ и находятся в тяжелом материальном положении. Получив запросы, волонтеры передают их тем, кто выразил желание стать «Персональным Николаем». Участник инициативы готовит подарок для конкретного ребенка — и отправляет ему.
«Среди запросов этого года: конструкторы, книги, пазлы, куклы, музыкальные инструменты, машинки, наборы бисера, украшения, настольные игры и многое другое», — сообщили в Минреинтеграции.
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Чтобы присоединиться к инициативе, нужно заполнить анкету и выбрать вид помощи:
1. Станьте персональным святым Николаем (купить подарок для ребенка ВПЛ по запросу).
2. Поделиться вещами и игрушками своего ребенка (вещи должны быть в хорошем состоянии и без дефектов).
3. Сделать донат в поддержку семей ВПЛ (часть средств направят на закупку подарков детям, остальные – на вещи первой необходимости).
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: впл, дети, переселенцы, подарки, праздник, свято, святой николай;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине второй год подряд проводят проект «Персональный Николай». Переселенцы, которым тяжело купить подарки детям, могут зарегистрироваться в базе. А тем, кто хочет порадовать ребенка подарком, предлагают присоединиться к благотворительной инициативе".