Домик святого Николая открыли на одной из станций метро в Харькове (фото)
Дом святого Николая и елку установили коммунальщики на станции «Исторический музей».
Об этом сообщила пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха Харькова.
«Наши сотрудники установили домик святого Николая и елку на станции «Исторический музей». Праздничную композицию украсили иллюминацией и рождественским декором», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: День Святого Николая, домик, елка, исторический музей, метро, метрополитен, новый год, подземка, святой николай, станция, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 12:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дом святого Николая и елку установили коммунальщики на станции «Исторический музей».".