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Домик святого Николая открыли на одной из станций метро в Харькове (фото)

Общество 12:33   26.11.2023
Оксана Якушко

Дом святого Николая и елку установили коммунальщики на станции «Исторический музей».

Об этом сообщила пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха Харькова.

«Наши сотрудники установили домик святого Николая и елку на станции «Исторический музей». Праздничную композицию украсили иллюминацией и рождественским декором», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 12:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дом святого Николая и елку установили коммунальщики на станции «Исторический музей».".