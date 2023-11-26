Домик святого Николая открыли на одной из станций метро в Харькове (фото)

Дом святого Николая и елку установили коммунальщики на станции «Исторический музей».

Об этом сообщила пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха Харькова.

«Наши сотрудники установили домик святого Николая и елку на станции «Исторический музей». Праздничную композицию украсили иллюминацией и рождественским декором», — говорится в сообщении.