На Харьковщине может появиться городок с бомбоубежищами для ВПЛ (фото)

В поселке Золочев на Харьковщине могут построить коттеджи с бомбоубежищами для переселенцев.

Создать такой городок планируют с помощью финских партнеров, сообщает «Золочевщина».

«Мы подали заявку в «Финско-украинскую ассоциацию национальной обороны» о создании в нашей громаде финского городка. Их руководство посетило Золочев. Они ознакомились с возможным местом строительства. Остались довольны увиденным, поскольку там есть все условия для создания этого городка, а именно водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения», — рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

В каждом коттедже построят отдельное бомбоубежище. Эти дома предоставят для проживания ВПЛ. В будущем жилье планируют отдать молодым специалистам, врачам и т.д.

«У нас большая потребность в этом, поскольку около 250 семей из приграничных старостатов Золочевской громады нуждаются во временном жилье. Мы ожидаем решения по нашей заявке. Пока неизвестно, сколько людей может разместиться в этом городке, но надеюсь, что он будет рассчитан минимум на 50 семей», — отметил Коваленко.