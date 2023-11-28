Live
  • Вт 28.11.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.22
  • EUR 39.66

На Харьковщине может появиться городок с бомбоубежищами для ВПЛ (фото)

Общество 15:56   28.11.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине может появиться городок с бомбоубежищами для ВПЛ (фото) Фото: «Золочевщина»

В поселке Золочев на Харьковщине могут построить коттеджи с бомбоубежищами для переселенцев.

Создать такой городок планируют с помощью финских партнеров, сообщает «Золочевщина».

«Мы подали заявку в «Финско-украинскую ассоциацию национальной обороны» о создании в нашей громаде финского городка. Их руководство посетило Золочев. Они ознакомились с возможным местом строительства. Остались довольны увиденным, поскольку там есть все условия для создания этого городка, а именно водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения», — рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

В каждом коттедже построят отдельное бомбоубежище. Эти дома предоставят для проживания ВПЛ. В будущем жилье планируют отдать молодым специалистам, врачам и т.д.

«У нас большая потребность в этом, поскольку около 250 семей из приграничных старостатов Золочевской громады нуждаются во временном жилье. Мы ожидаем решения по нашей заявке. Пока неизвестно, сколько людей может разместиться в этом городке, но надеюсь, что он будет рассчитан минимум на 50 семей», — отметил Коваленко.

02

03

04
Фото: «Золочевщина»

Читайте также: «Персональный Николай»: как харьковчанам присоединиться к акции для детей ВПЛ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности
Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности
28.11.2023, 14:21
Новый враг Украины – усталость от войны на Западе и снижение военной помощи
Новый враг Украины – усталость от войны на Западе и снижение военной помощи
28.11.2023, 14:32
Главные новости Харькова 28 ноября: фронт, в метро не будут открывать классы
Главные новости Харькова 28 ноября: фронт, в метро не будут открывать классы
28.11.2023, 13:46
Водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области
Водитель сбил двух военных и оставил умирать на обочине в Харьковской области
28.11.2023, 13:27
На Харьковщине может появиться городок с бомбоубежищами для ВПЛ (фото)
На Харьковщине может появиться городок с бомбоубежищами для ВПЛ (фото)
28.11.2023, 15:56
Подвалы в центре Харькова стоимостью почти 9 млн грн суд вернул городу
Подвалы в центре Харькова стоимостью почти 9 млн грн суд вернул городу
28.11.2023, 16:34

Новости по теме:

18:33
265 миллионов на школьные укрытия: Синегубов рассказал, как потратят деньги
16:35
Как привести в порядок противорадиационное укрытие в подвале: опыт чугуевцев
13:02
Городские бомбоубежища 23% харьковчан считают «ужасными»: данные опроса
10:03
Терехов обещает за месяц привести в порядок все укрытия в харьковских подвалах
10:48
Терехов заявил, что 6% укрытий в Харькове не отвечают требованиям

Вы читали новость: «На Харьковщине может появиться городок с бомбоубежищами для ВПЛ (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Золочев на Харьковщине могут построить коттеджи с бомбоубежищами для переселенцев.".