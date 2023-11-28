На Харьковщине может появиться городок с бомбоубежищами для ВПЛ (фото)
В поселке Золочев на Харьковщине могут построить коттеджи с бомбоубежищами для переселенцев.
Создать такой городок планируют с помощью финских партнеров, сообщает «Золочевщина».
«Мы подали заявку в «Финско-украинскую ассоциацию национальной обороны» о создании в нашей громаде финского городка. Их руководство посетило Золочев. Они ознакомились с возможным местом строительства. Остались довольны увиденным, поскольку там есть все условия для создания этого городка, а именно водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения», — рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
В каждом коттедже построят отдельное бомбоубежище. Эти дома предоставят для проживания ВПЛ. В будущем жилье планируют отдать молодым специалистам, врачам и т.д.
«У нас большая потребность в этом, поскольку около 250 семей из приграничных старостатов Золочевской громады нуждаются во временном жилье. Мы ожидаем решения по нашей заявке. Пока неизвестно, сколько людей может разместиться в этом городке, но надеюсь, что он будет рассчитан минимум на 50 семей», — отметил Коваленко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бомбоубежища, впл, городок, золочів, коттеджи, переселенцы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Золочев на Харьковщине могут построить коттеджи с бомбоубежищами для переселенцев.".