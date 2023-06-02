На Харківщині почали перевіряти, чи цілодобово відкриті укриття (фото, відео)

2 червня на Харківщині стартували перевірки укриттів, у яких беруть участь працівники облуправлінь ДСНС та Нацполіції.

“Метою цих оглядів є забезпечення безперешкодного доступу населення до цих укриттів, негайного реагування на скарги громадян з цих питань, проведення додаткового інформування населення про місця для укриття, забезпечення маркування захисних споруд, встановлення покажчиків”, – повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Питанню укриттів було присвячено нараду під головуванням начальника ХОВА Олега Синєгубова. Він доручив перевірити їхню роботу та доступність у максимально стислі терміни.

“Кожен мешканець Харківщини повинен цілодобово мати доступ до укриттів та захисних споруд. За закриті укриття в будь-яку пору доби, зокрема і в комендантську годину, відповідальні особи понесуть покарання”, – наголосив Синєгубов.



Фото: ХОВА

У разі виявлення закритих або неготових укриттів очільник ХОВА закликав негайно повідомляти за телефонами 101 або 102. З’ясувати розташування найближчого укриття можна за інтерактивною мапою.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача та доручив перевірити всі укриття України.