На Харківщині почали перевіряти, чи цілодобово відкриті укриття (фото, відео)
2 червня на Харківщині стартували перевірки укриттів, у яких беруть участь працівники облуправлінь ДСНС та Нацполіції.
“Метою цих оглядів є забезпечення безперешкодного доступу населення до цих укриттів, негайного реагування на скарги громадян з цих питань, проведення додаткового інформування населення про місця для укриття, забезпечення маркування захисних споруд, встановлення покажчиків”, – повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Читайте також: Усі укриття Харкова мають бути відкриті, сьогодні стартують перевірки – міськрада
Питанню укриттів було присвячено нараду під головуванням начальника ХОВА Олега Синєгубова. Він доручив перевірити їхню роботу та доступність у максимально стислі терміни.
“Кожен мешканець Харківщини повинен цілодобово мати доступ до укриттів та захисних споруд. За закриті укриття в будь-яку пору доби, зокрема і в комендантську годину, відповідальні особи понесуть покарання”, – наголосив Синєгубов.
Фото: ХОВА
У разі виявлення закритих або неготових укриттів очільник ХОВА закликав негайно повідомляти за телефонами 101 або 102. З’ясувати розташування найближчого укриття можна за інтерактивною мапою.
Читайте також: Метро Харкова працюватиме як укриття цілодобово – міськрада
Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача та доручив перевірити всі укриття України.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині почали перевіряти, чи цілодобово відкриті укриття (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 червня на Харківщині стартували перевірки укриттів, у яких беруть участь працівники облуправлінь ДСНС та Нацполіції.".