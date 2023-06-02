Метро Харкова працюватиме як укриття цілодобово – міськрада
Станції Харківського метрополітену відкриватимуть у нічний час у разі повітряної тривоги, щоб люди мали змогу скористатися ними як укриттями.
Про це повідомив журналістам директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
“Метрополітен теж буде цілодобово працювати в режимі укриття. Вночі під час повітряної тривоги чергові по станціях будуть відкривати двері, щоб люди там могли знайти прихисток”, – зазначив Сидоренко.
Також директор департаменту повідомив, що з вечора 2 червня розпочинаються перевірки всіх укриттів Харкова, в яких, зокрема, братимуть участь працівники поліції. Відповідальними за те, щоб бомбосховища були відкритими, призначають працівників КП «Жилкомсервіс»: голів та майстрів дільниць.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станції Харківського метрополітену відкриватимуть у нічний час у разі повітряної тривоги, щоб люди мали змогу скористатися ними як укриттями.".