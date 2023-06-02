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Усі укриття Харкова мають бути відкриті, сьогодні стартують перевірки – мерія

Суспільство 19:33   02.06.2023
Олена Нагорна
Усі укриття Харкова мають бути відкриті, сьогодні стартують перевірки – мерія

З вечора 2 червня розпочинаються перевірки всіх укриттів Харкова, в яких, зокрема, братимуть участь працівники поліції. Відповідальними за те, щоб бомбосховища в будинках були відкритими, призначають працівників КП “Жилкомсервіс”: голів та майстрів дільниць.

Про це повідомив журналістам директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

“Уже з сьогоднішнього вечора починаються перевірки всіх укриттів. У Жилкомсервісі визначили відповідальних за те, що укриття були відкриті. Це або голова дільниці, або майстер дільниці. Подаються дві ці кандидатури, оскільки всі ми живі люди: хтось може захворіти, у когось може сісти телефон. Вночі, наскільки я розумію, будуть тривати ці перевірки разом з поліцією. Усі розуміють, що після випадку в Києві ситуація дуже серйозна. І всі розуміють, що укриття мають бути відкритими”, – зазначив Сидоренко.

За його словами, якщо якесь укриття буде закрите, будь-який мешканець може поскаржитися до поліції.

Також директор департаменту розповів, що зараз у Харкові налічується 2600 укриттів, з них 2363 сховища у житлових будинках перебувають на балансі КП “Жилкомсервіс”. Також є укриття у лікарнях, школах, на підприємствах. Не входять до цього переліку 30 станцій метрополітену та 14 безпечних зупинок.

“Як стверджують у Жилкомсервісі, всі ці тимчасові укриття були оброблені від пацюків, інших гризунів та комах. Не всі вони виглядають як п’ятизіркові готелі, але для тимчасового укриття вони цілком придатні”, – додав Сидоренко.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача та доручив перевірити всі укриття України.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 19:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З вечора 2 червня розпочинаються перевірки всіх укриттів Харкова, в яких, зокрема, братимуть участь працівники поліції. Відповідальними за те, щоб бомбосховища були відкритими, призначають працівників КП “Жилкомсервіс”: голів та майстрів дільниць.".