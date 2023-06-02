Все укрытия Харькова должны быть открыты, сегодня стартуют проверки — горсовет

С вечера 2 июня начинаются проверки всех укрытий Харькова, в которых, в частности, примут участие работники полиции. Ответственными за то, чтобы бомбоубежища были открытыми, назначают работников КП «Жилкомсервис»: глав и мастеров участков.

Об этом сообщил журналистам директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Уже с сегодняшнего вечера начинаются проверки всех укрытий. В Жилкомсервисе определили ответственных за то, что укрытия были открыты. Это либо председатель участка, либо мастер участка. Подаются две эти кандидатуры, поскольку все мы живые люди: кто-то может заболеть, у кого-то может сесть телефон. Ночью, насколько я понимаю, будут продолжаться эти проверки вместе с полицией. Все понимают, что после случая в Киеве ситуация очень серьезная. И все понимают, что укрытия должны быть открытыми», — отметил Сидоренко.

По его словам, если какое-то укрытие будет закрыто, любой житель может пожаловаться в полицию.

Также директор департамента рассказал, что сейчас в Харькове насчитывается 2600 укрытий, из них 2363 убежища в жилых домах находятся на балансе КП «Жилкомсервис». Также есть укрытия в больницах, школах, на предприятиях. Не входят в этот перечень 30 станций метрополитена и 14 безопасных остановок.

«Как утверждают в Жилкомсервисе, все эти временные укрытия были обработаны от крыс, других грызунов и насекомых. Не все они выглядят как пятизвездочные отели, но для временного укрытия они вполне пригодны», — добавил Сидоренко.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего и поручил проверить все укрытия Украины.