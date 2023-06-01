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«Мы готовились и в процессе войны», – Терехов об укрытиях в Харькове

Общество 14:30   01.06.2023
Виктория Яковенко
«Мы готовились и в процессе войны», – Терехов об укрытиях в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, кто и как в городе контролируют беспрепятственный доступ жителей в укрытия.

«Мы очень тщательно к этому подходим, мы подготовили бомбоубежища, укрытия, открыли их, конечно. Контролируем – эта задача была с начала войны, за это отвечают профильные департаменты. Кроме этого, там, где есть укрытие в жилых домах, есть ответственность за эти укрытия в каждом жилом доме», — рассказал Терехов.

Мэр отметил, что специального патрулирования укрытий в городе нет.

«Ибо мы страдаем от обстрелов с начала войны, мы готовились, и готовились в процессе войны. Сейчас мы отстроили такую систему, что люди могут беспрепятственно приходить в бомбоубежища, к укрытиям», — добавил мэр.

Терехов также напомнил, что харьковский метрополитен круглые сутки работает в режиме бомбоубежища. Также в городе построили 14 уличных бетонных укрытий на наиболее опасных остановках общественного транспорта.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, кто и как в городе контролируют беспрепятственный доступ жителей в укрытия.".