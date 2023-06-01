«Мы готовились и в процессе войны», – Терехов об укрытиях в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, кто и как в городе контролируют беспрепятственный доступ жителей в укрытия.

«Мы очень тщательно к этому подходим, мы подготовили бомбоубежища, укрытия, открыли их, конечно. Контролируем – эта задача была с начала войны, за это отвечают профильные департаменты. Кроме этого, там, где есть укрытие в жилых домах, есть ответственность за эти укрытия в каждом жилом доме», — рассказал Терехов.

Мэр отметил, что специального патрулирования укрытий в городе нет.

«Ибо мы страдаем от обстрелов с начала войны, мы готовились, и готовились в процессе войны. Сейчас мы отстроили такую систему, что люди могут беспрепятственно приходить в бомбоубежища, к укрытиям», — добавил мэр.

Терехов также напомнил, что харьковский метрополитен круглые сутки работает в режиме бомбоубежища. Также в городе построили 14 уличных бетонных укрытий на наиболее опасных остановках общественного транспорта.