«Мы готовились и в процессе войны», – Терехов об укрытиях в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, кто и как в городе контролируют беспрепятственный доступ жителей в укрытия.
«Мы очень тщательно к этому подходим, мы подготовили бомбоубежища, укрытия, открыли их, конечно. Контролируем – эта задача была с начала войны, за это отвечают профильные департаменты. Кроме этого, там, где есть укрытие в жилых домах, есть ответственность за эти укрытия в каждом жилом доме», — рассказал Терехов.
Мэр отметил, что специального патрулирования укрытий в городе нет.
«Ибо мы страдаем от обстрелов с начала войны, мы готовились, и готовились в процессе войны. Сейчас мы отстроили такую систему, что люди могут беспрепятственно приходить в бомбоубежища, к укрытиям», — добавил мэр.
Терехов также напомнил, что харьковский метрополитен круглые сутки работает в режиме бомбоубежища. Также в городе построили 14 уличных бетонных укрытий на наиболее опасных остановках общественного транспорта.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, кто и как в городе контролируют беспрепятственный доступ жителей в укрытия.".