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Такая же проблема была в Киеве, мы ее решили — Терехов об укрытиях (видео)

Общество 22:36   30.05.2023
Елена Нагорная
Такая же проблема была в Киеве, мы ее решили — Терехов об укрытиях (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал о ремонте укрытий в городе и о том, как люди могут ими пользоваться.

«Что касается укрытий, то такая же проблема была в Киеве. Мы эту проблему решили таким образом, что по каждому дому есть главный, у которого есть ключи от помещений, служащих укрытиями. Люди знают, кто это», — сказал Терехов.

Он напомнил, что ранее была создана интерактивная карта укрытий. Кроме того, есть информационные таблички, которые рассказывают о наличии убежищ и путь к ним.

Видео: «Харків новини»

«У нас есть 135 укрытий в школах. Люди тоже могут пользоваться этими укрытиями. Метрополитен — это главное укрытие в городе. Хочу напомнить всем, что после февраля прошлого года 150 тысяч жителей находились в укрытии в метрополитене… У нас есть специализированные укрытия, и тоже люди знают… Конечно, есть проблема со школьными бомбоубежищами. Это тоже вызов, с которым мы с вами сталкиваемся», — сказал Терехов.

По его словам, ремонты укрытий продолжаются.

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Как писало издание «Фокус», во время ракетной атаки армии РФ ночью 16 мая киевляне столкнулись с тем, что некоторые укрытия в столице были закрыты, несмотря на объявленную воздушную тревогу. В ОВА пообещали с этим разобраться.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 22:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал о ремонте укрытий в городе и о том, как люди могут ими пользоваться.".