Почти четверть миллиарда получит Харьковщина на школьные укрытия и автобусы

225 миллионов гривен получит Харьковская область на организацию и строительство бомбоубежищ в образовательных учреждениях, а также закупку школьных автобусов, сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что субвенцию в 2,5 миллиарда гривен для всей Украины на эти цели выделили на одном из предыдущих заседаний правительства.

«Миллиард гривен на закупку автобусов в школы. Еще 1,5 миллиарда на организацию и строительство бомбоубежищ для образовательных учреждений. Харьковщина получит наибольшую сумму из всех регионов для таких проектов — 225 миллионов гривен. То есть, ресурсы предоставлены. Ожидаем, что на местах все сделают быстро и качественно совместно с Министерством образования.», — сказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что сегодня, 12 мая, посетил лицей в селе Циркуны на Харьковщине, где продолжаются работы по восстановлению и строительству нового укрытия.

«Дети хотят учиться. Многие семьи готовы возвращаться, если будут понимать, что обучение возможно в безопасной среде», — добавил Шмыгаль.

Напомним, в апреле на портале «Доступ к правде» опубликовали ответ департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Харьковского горсовета на запрос Сергея Прокопенко. В нем сообщается, что реконструкция укрытий в учреждениях среднего образования Харькова с 2022 года не проводилась. При этом в ремонте нуждаются 86 убежищ в школах.