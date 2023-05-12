Майже чверть мільярда отримає Харківщина на шкільні укриття та автобуси
225 мільйонів гривень отримає Харківська область на організацію та будівництво бомбосховищ в освітніх закладах, а також закупівлю шкільних автобусів, повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він розповів, що субвенцію у 2,5 мільярда гривень для всієї України на ці цілі виділили на одному з попередніх засідань уряду.
“Мільярд гривень на закупівлю автобусів у школи. Ще 1,5 мільярда гривень на організацію та будівництво бомбосховищ для освітніх закладів. Харківщина отримає найбільшу суму з усіх регіонів для таких проєктів – 225 мільйонів гривень. Тобто, ресурси надані. Очікуємо, що на місцях все зроблять швидко та якісно спільно з Міністерством освіти”, – сказав Шмигаль.
Він також нагадав, що сьогодні, 12 травня, відвідав ліцей у селі Циркуни на Харківщині, де тривають роботи з відновлення та будівництва нового укриття.
“Діти хочуть навчатися. Багато родин готові повертатися, якщо будуть розуміти, що навчання можливе у безпечному середовищі”, – додав Шмигаль.
Нагадаємо, у квітні порталі “Доступ до правди” опублікували відповідь департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міськради на запит Сергія Прокопенка. У ній повідомляється, що реконструкція укриттів у закладах середньої освіти Харкова з 2022 року не проводилась. При цьому ремонту потребують 86 сховищ у школах.
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Ви читали новину: «Майже чверть мільярда отримає Харківщина на шкільні укриття та автобуси»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 19:00;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "225 мільйонів гривень отримає Харківська область на організацію та будівництво бомбосховищ в освітніх закладах, а також закупівлю шкільних автобусів, повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.".