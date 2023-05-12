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Харківщину відвідав Шмигаль: розповів про відбудову Циркунів (відео)

Суспільство 15:28   12.05.2023
Вікторія Яковенко
Харківщину відвідав Шмигаль: розповів про відбудову Циркунів (відео)

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав звільнене від загарбників село Циркуни.

Про це Денис Шмигаль повідомив в Telegram.

Зокрема, Шмигаль оглянув Циркунівський ліцей, будівлі якого понад 100 років. Заслухав голів ОВА та громади щодо відновлення та розмінування.

«Дав завдання Мінінфраструктури та Агентству з відновлення розробити покрокові плани щодо черговості відновлення об’єктів. Спершу мають бути ЦНАП, заклади медицини й освіти. З головою громади обговорили наповнення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Місцева влада має прискоритися. Люди не повинні чекати. Відновлення має вже розпочатися», – написав Шмигаль.

Голова Уряду також розповів, що село планують відбудувати за сучасними стандартами.

Читайте також: Циркуни на Харківщині відбудують за новими принципами – Шмигаль

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав звільнене від загарбників село Циркуни.".