Харківщину відвідав Шмигаль: розповів про відбудову Циркунів (відео)

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав звільнене від загарбників село Циркуни.

Про це Денис Шмигаль повідомив в Telegram.

Зокрема, Шмигаль оглянув Циркунівський ліцей, будівлі якого понад 100 років. Заслухав голів ОВА та громади щодо відновлення та розмінування.

«Дав завдання Мінінфраструктури та Агентству з відновлення розробити покрокові плани щодо черговості відновлення об’єктів. Спершу мають бути ЦНАП, заклади медицини й освіти. З головою громади обговорили наповнення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Місцева влада має прискоритися. Люди не повинні чекати. Відновлення має вже розпочатися», – написав Шмигаль.

Голова Уряду також розповів, що село планують відбудувати за сучасними стандартами.