Харківщину відвідав Шмигаль: розповів про відбудову Циркунів (відео)
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав звільнене від загарбників село Циркуни.
Про це Денис Шмигаль повідомив в Telegram.
Зокрема, Шмигаль оглянув Циркунівський ліцей, будівлі якого понад 100 років. Заслухав голів ОВА та громади щодо відновлення та розмінування.
«Дав завдання Мінінфраструктури та Агентству з відновлення розробити покрокові плани щодо черговості відновлення об’єктів. Спершу мають бути ЦНАП, заклади медицини й освіти. З головою громади обговорили наповнення реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Місцева влада має прискоритися. Люди не повинні чекати. Відновлення має вже розпочатися», – написав Шмигаль.
Голова Уряду також розповів, що село планують відбудувати за сучасними стандартами.
Читайте також: Циркуни на Харківщині відбудують за новими принципами – Шмигаль
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківщину відвідав Шмигаль: розповів про відбудову Циркунів (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 15:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав звільнене від загарбників село Циркуни.".