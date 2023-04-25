Циркуни на Харківщині відбудують за новими принципами – Шмигаль
Уряд визначив шість населених пунктів України, де відновлення проходитиме комплексно та за новими принципами, повідомив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 квітня.
За його словами, план швидкого відновлення на цей рік має п’ять пріоритетів. Насправді ж це сотні різних проектів, сотні міст та селищ, де відновлення відбуватиметься одночасно.
«Один з основних принципів – це «build back better», тобто «відбудувати краще, ніж було». Сьогодні Уряд затверджує важливу постанову в цьому напрямку. Визначаємо шість населених пунктів, де відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами. Це Бородянка та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області. Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватися комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати НЕ окремі будівлі та споруди, а все — зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів», – повідомив Шмигаль.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 17:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд визначив шість населених пунктів України, де відновлення проходитиме комплексно та за новими принципами, повідомив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 квітня.".