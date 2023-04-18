У звільненому селі під Харковом майже відновили електропостачання

У селі Циркуни фахівцям Липецького району електричних мереж залишилося заживити близько 200 точок при загальній кількості 3 тисяч абонентів, повідомили в «Харківобленерго».

Ремонтні бригади обленерго вже відновили 20 км повітряних ліній 0,4 кВ, установили близько 150 опор та замінили 17 трансформаторів.

“Під час окупації та постійних обстрілів житлові будинки та інфраструктура села зазнали значних пошкоджень. Приблизно 80 % електричних мереж були розбиті вщент, тому прийшлося їх підіймати майже з “нуля”, – розповів провідний інженер Липецького РЕМ Роман Ганган.

“До повного заживлення села усього декілька кроків, але вони найбільш складні. Саме мережі, які залишилося відновити, вкрай розбиті, тому з ними доведеться ще працювати. Але ми робимо все можливе, щоб якомога швидше дати світло та створити умови для повернення місцевих мешканців до рідних домівок”, – зазначив Роман Ганган.