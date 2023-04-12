Синєгубов на Дергачівщині: про розмінування та відновлення світла (відео)

До розмінування критичної інфраструктури Дергачівської громади на Харківщині залучать додаткові підрозділи саперів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов під час робочої поїздки до тергромади.

Синєгубов констатував, що до населених пунктів Дергачівщини активно повертаються жителі.

“Ми розуміємо, де і в якому населеному пункті, в якому будинку коли з’явиться світло. До нас посилено прибувають підрозділи піротехніків з усієї нашої держави. Перш за все, ДСНС. Тому ці роботи за завданням президента та Офісу президента посилені”, – зазначив начальник ХОВА.

Найближчим часом буде повністю відновлено електропостачання селища Слатине, газ уже є в усьому населеному пункті, повідомив перший заступник начальника Харківської РВА Володимир Усов.

“Можна говорити, що буде відновлення вже самого населеного пункту. Там є школа, яка буде опорною. Тому що найближчі школи у Прудянці та Цупівці зруйновані. Дітей, якщо люди повернуться, потрібно буде підвозити автобусами до школи у Слатиному”, – сказав він.

За даними ХОВА, до повномасштабного вторгнення в Дергачівській громаді налічувалося 45 тисяч осіб. Нині там живуть майже 20 тисяч.