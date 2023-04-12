Синегубов на Дергачевщине: о разминировании и восстановлении света (видео)
К разминированию критической инфраструктуры Дергачевской громады Харьковской области привлекут дополнительные подразделения саперов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов во время рабочей поездки в тергромаду.
Синегубов констатировал, что в населенные пункты Дергачевщины активно возвращаются жители.
«Мы понимаем, где и в каком населенном пункте, в каком доме когда появится свет. К нам усиленно прибывают подразделения пиротехников со всего нашего государства. Прежде всего, ГСЧС. Поэтому эти работы по заданию президента и Офиса президента усилены», — отметил начальник ХОВА.
В ближайшее время будет полностью восстановлено электроснабжение поселка Слатино, газ уже есть во всем населенном пункте, сообщил первый замначальника Харьковского РВА Владимир Усов.
«Можно говорить, что будет восстановление уже самого населенного пункта. Там есть школа, которая будет опорной. Потому что ближайшие школы в Прудянке и Цуповке разрушены. Детей, если люди вернутся, нужно будет подвозить автобусами в школу в Слатино», — сказал он.
По данным ХОВА, до полномасштабного вторжения в Дергачевской громаде насчитывалось 45 тысяч человек. Сейчас там живут почти 20 тысяч.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 23:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К разминированию критической инфраструктуры Дергачевской громады Харьковской области привлекут дополнительные подразделения саперов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов во время рабочей поездки в тергромаду.".