Live
  • Вторник 11.04.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Синегубов озвучил концепцию восстановления Изюма на Харьковщине (видео)

Общество 19:25   11.04.2023
Елена Нагорная
Синегубов озвучил концепцию восстановления Изюма на Харьковщине (видео)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня находится в Изюмском районе, где, по его словам, целый день работают над разработкой концепции восстановления города Изюм.

Об этом Синегубов сообщил в видеообращении.

«Сейчас разбираем те проекты, которые имеем. В первую очередь мы будем восстанавливать жилые дома, которые получили незначительные повреждения. Чтобы быстро их отремонтировать, и люди имели возможность заселиться к новому отопительному сезону. Также приступили к разработке концепции восстановления местной больницы. Поскольку люди должны получать самую современную медицинскую помощь, а для этого должны быть созданы нормальные условия. Кроме того, уделяем внимание учебным заведениям. На Харьковщине сейчас обучение онлайн. Но должны работать над тем, чтобы детей отвести в школы. Здесь мы очень надеемся на успехи наших ВСУ на поле боя», — рассказал Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Читайте также: В Изюме женщина пошла на кладбище и подорвалась на мине «Лепесток» — Синегубов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:40
Пьяный подросток полночи бродил по улицам города на Харьковщине (фото)
20:45
Работники немецкой компании два дня будут бесплатно убирать центр Харькова
20:13
Харьковская «Хартия» вошла в «Гвардию наступления» как бригада Нацгвардии
19:42
В городе на Харьковщине спасали коммунальщика, которого засыпало землей (фото)
19:25
Синегубов озвучил концепцию восстановления Изюма на Харьковщине (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов озвучил концепцию восстановления Изюма на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 19:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня находится в Изюмском районе, где, по его словам, целый день работают над разработкой концепции восстановления города Изюм.".