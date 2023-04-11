Синегубов озвучил концепцию восстановления Изюма на Харьковщине (видео)
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня находится в Изюмском районе, где, по его словам, целый день работают над разработкой концепции восстановления города Изюм.
Об этом Синегубов сообщил в видеообращении.
«Сейчас разбираем те проекты, которые имеем. В первую очередь мы будем восстанавливать жилые дома, которые получили незначительные повреждения. Чтобы быстро их отремонтировать, и люди имели возможность заселиться к новому отопительному сезону. Также приступили к разработке концепции восстановления местной больницы. Поскольку люди должны получать самую современную медицинскую помощь, а для этого должны быть созданы нормальные условия. Кроме того, уделяем внимание учебным заведениям. На Харьковщине сейчас обучение онлайн. Но должны работать над тем, чтобы детей отвести в школы. Здесь мы очень надеемся на успехи наших ВСУ на поле боя», — рассказал Синегубов.
Видео: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня находится в Изюмском районе, где, по его словам, целый день работают над разработкой концепции восстановления города Изюм.".