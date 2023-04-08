В Изюме женщина пошла на кладбище и подорвалась на мине «Лепесток» — Синегубов
Двое гражданских — мужчина и женщина — 8 апреля пострадали в Харьковской области в результате разрыва взрывоопасных предметов.
В городе Изюм 53-летняя женщина пошла на центральное кладбище и наступила на противопехотную мину «Лепесток». Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
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В поселке Слобожанское Чугуевского района мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет. Ему также оказывают необходимую помощь.
«Призываю всех быть очень внимательными и осторожными. Не посещайте леса, поля, берега водоемов, не выходите на обочины дорог. Воздержитесь от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий», — отмечает Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 15:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских — мужчина и женщина — 8 апреля пострадали в Харьковской области в результате разрыва взрывоопасных предметов.".