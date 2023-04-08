В Ізюмі жінка пішла на кладовище і підірвалася на міні “Пелюстка” – Синєгубов

Двоє цивільних – чоловік та жінка – 8 квітня постраждали в Харківській області внаслідок розриву вибухонебезпечних предметів.

У місті Ізюм 53-річна жінка пішла на центральний цвинтар і наступила на протипіхотну міну “Пелюстка”. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селищі Слобожанське Чугуївського району чоловік підірвався та отримав тяжку травму при спробі розібрати невідомий предмет. Йому також надають необхідну допомогу.

“Закликаю усіх бути дуже уважними та обережними. Не відвідуйте ліси, поля, береги водойм, не виходьте на узбіччя доріг. Утримуйтеся від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій”, – наголошує Синєгубов.