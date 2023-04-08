В Ізюмі жінка пішла на кладовище і підірвалася на міні “Пелюстка” – Синєгубов
Двоє цивільних – чоловік та жінка – 8 квітня постраждали в Харківській області внаслідок розриву вибухонебезпечних предметів.
У місті Ізюм 53-річна жінка пішла на центральний цвинтар і наступила на протипіхотну міну “Пелюстка”. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: Понад 750 цвинтарів заборонили відвідувати на Харківщині. ХОВА опублікувала список
У селищі Слобожанське Чугуївського району чоловік підірвався та отримав тяжку травму при спробі розібрати невідомий предмет. Йому також надають необхідну допомогу.
“Закликаю усіх бути дуже уважними та обережними. Не відвідуйте ліси, поля, береги водойм, не виходьте на узбіччя доріг. Утримуйтеся від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій”, – наголошує Синєгубов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Ізюмі жінка пішла на кладовище і підірвалася на міні “Пелюстка” – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 15:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних – чоловік та жінка – 8 квітня постраждали в Харківській області внаслідок розриву вибухонебезпечних предметів.".