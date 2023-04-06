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Понад 750 кладовищ закрили на Харківщині. ХОВА опублікувала список

Суспільство 14:21   06.04.2023
Вікторія Яковенко
Понад 750 кладовищ закрили на Харківщині. ХОВА опублікувала список

Через мінну небезпеку на Харківщині закрили для відвідувань 753 кладовища.

Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

«Рішеннями місцевих органів влади у тісній співпраці з підрозділами ДСНС та Нацполіцією визначено перелік цвинтарів, які заборонено відвідувати під час великодніх свят. Першочергово це стосується тих населених пунктів, які перебували під тимчасовою окупацію та де відбувалися активні бойові дії», – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Кладовища закрили у Богодухівській, Золочівській, Ізюмській, Балаклійській, Барвінківській, Борівській, Донецькій, Савинській, Куньєвській, Оскільській, Куп’янській, Петропавлівській, Шевченківській, Курилівській, Дворічанській, Кіндрашівській, Великобурлуцькій, Вільхуватській, Дергачівській, Циркунівській, Вільхівській, Липецькій, Малоданилівській, Вовчанській, Чугуївській, Слобожанській, Старосалтівській, Печенізькій, Чкаловській та Харківській громадах.

Зокрема, у місті Харків закрили для відвідування 5 кладовищ.

З повним переліком небезпечних цвинтарів можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також: У Харкові закрили для відвідування ще два кладовища

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 14:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через мінну небезпеку на Харківщині закрили для відвідувань 753 кладовища.".