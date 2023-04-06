Более 750 кладбищ запретили посещать на Харьковщине. ХОВА опубликовала список
Из-за минной опасности на Харьковщине закрыли для посещений 753 кладбища.
Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.
«Решениями местных органов власти в тесном сотрудничестве с подразделениями ГСЧС и Нацполицией определен перечень кладбищ, которые запрещено посещать во время пасхальных праздников. В первую очередь это касается тех населенных пунктов, которые находились во временной оккупации и где происходили активные боевые действия», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
Кладбище закрыли в Богодуховской, Золочевской, Изюмской, Балаклейской, Барвенковской, Боровской, Донецкой, Савинской, Куньевской, Оскольской, Купянской, Петропавловской, Шевченковской, Куриловской, Двуричанской, Кондрашевской, Великобурлукской, Ольховатской, Волчанской, Чугуевской, Слобожанской, Старосалтовской, Печенежской, Чкаловский и Харьковской громадах.
В частности, в Харькове закрыли для посещения 5 кладбищ.
С полным перечнем опасных кладбищ можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за минной опасности на Харьковщине закрыли для посещений 753 кладбища.".