Более 750 кладбищ запретили посещать на Харьковщине. ХОВА опубликовала список

Из-за минной опасности на Харьковщине закрыли для посещений 753 кладбища.

Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

«Решениями местных органов власти в тесном сотрудничестве с подразделениями ГСЧС и Нацполицией определен перечень кладбищ, которые запрещено посещать во время пасхальных праздников. В первую очередь это касается тех населенных пунктов, которые находились во временной оккупации и где происходили активные боевые действия», – рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Кладбище закрыли в Богодуховской, Золочевской, Изюмской, Балаклейской, Барвенковской, Боровской, Донецкой, Савинской, Куньевской, Оскольской, Купянской, Петропавловской, Шевченковской, Куриловской, Двуричанской, Кондрашевской, Великобурлукской, Ольховатской, Волчанской, Чугуевской, Слобожанской, Старосалтовской, Печенежской, Чкаловский и Харьковской громадах.

В частности, в Харькове закрыли для посещения 5 кладбищ.

С полным перечнем опасных кладбищ можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: В Харькове закрыли для посещения еще два кладбища