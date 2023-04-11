Синєгубов озвучив концепцію відновлення Ізюма на Харківщині (відео)

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні перебуває в Ізюмському районі, де, за його словами, цілий день працюють над розробкою концепції відновлення міста Ізюм.

Про це Синєгубов повідомив у відеозверненні.

“Зараз розбираємо ті проєкти, які маємо. У першу чергу ми будемо відновлювати житлові будинки, які отримали незначні пошкодження. Щоб швидко їх відремонтувати, і люди мали змогу заселитися до нового опалювального сезону. Так само приступили до розробки концепції відновлення місцевої лікарні. Оскільки люди мають отримувати найсучаснішу медичну допомогу, а для цього мають бути створені нормальні умови. Крім того, приділяємо увагу навчальним закладам. На Харківщині зараз навчання онлайн. Але маємо працювати над тим, щоб дітей відвести до шкіл. Тут ми дуже сподіваємося на успіхи наших ЗСУ на полі бою”, – розповів Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов