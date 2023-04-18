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В освобожденном селе под Харьковом почти возобновили электроснабжение

Общество 18:31   18.04.2023
Оксана Якушко
В освобожденном селе под Харьковом почти возобновили электроснабжение

В селе Циркуны специалистам Липецкого района электрических сетей осталось заживить около 200 точек при общем количестве в 3 тысячи абонентов, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Ремонтные бригады облэнерго уже восстановили 20 км воздушных линий 0,4 кВ, установили около 150 опор и заменили 17 трансформаторов.

“Во время оккупации и постоянных обстрелов жилые дома и инфраструктура села получили значительные повреждения. Приблизительно 80 % электрических сетей были разбиты полностью, поэтому пришлось их поднимать почти с «нуля», — рассказал ведущий инженер Липецкого РЭС Роман Ганган.

“До полного подключения села всего несколько шагов, но они наиболее сложны. Именно сети, которые нужно восстановить, крайне разбиты, поэтому с ними придется еще работать. Но мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее дать свет и создать условия для возвращения местных жителей в родные дома”, — отметил Роман Ганган.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 18:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Циркуны специалистам Липецкого района электрических сетей осталось заживить около 200 точек при общем количестве в 3 тысячи абонентов, сообщили в «Харьковоблэнерго».".