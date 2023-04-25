Циркуны на Харьковщине отстроят по новым принципам – Шмыгаль

Правительство определило шесть населенных пунктов Украины, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль 25 апреля.

По его словам, план скорейшего восстановления на этот год имеет пять приоритетов. На самом деле это сотни разных проектов, сотни городов и поселков, где восстановление будет происходить одновременно.

«Один из основных принципов – это «build back better», то есть «отстроить лучше, чем было». Сегодня правительство утверждает важное постановление в этом направлении. Определяем шесть населенных пунктов, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Это Бородянка и Мощун в Киевской области, Тростянец Сумской области, Посад-Покровское в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области. Все эти населенные пункты потерпели страшные разрушения. Теперь они будут восстанавливаться в комплексе. Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов», — сообщил Шмыгаль.

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