Live

ЦНАП в автобусі працює в Харкові після прильоту КАБ (фото)

Суспільство 10:41   27.12.2025
Оксана Горун
ЦНАП в автобусі працює в Харкові після прильоту КАБ (фото) Фото: ЦНАП м. Харкова

У Харкові в районі вчорашнього “прильоту” авіабомби працює мобільний ЦНАП. Люди на місці можуть подати документи на відновлення житла.

Подробиці повідомили у телеграм-каналі Центру надання адміністративних послуг Харкова.

Після вчорашніх ударів, внаслідок якого пошкоджено житлові будинки, працює мобільний ЦНАП — безпосередньо біля місць руйнувань. Адміністратори допомагають мешканцям: подати заяви на державну допомогу за програмою “єВідновлення”; отримати консультації щодо подальших дій. За потреби реєстратори вносять житло до ДРРП (Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)”, – поінформувала служба.

ЦНАП в автобусі у Харкові
Фото: ЦНАП м. Харкова

Сам ЦНАП обладнали в автобусі. Таким чином, ні реєстраторам, ні жителям не доводиться мерзнути на вулиці.

Читайте також: Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)

ЦНАП в автобусі у Харкові 2
Фото: ЦНАП м. Харкова

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Ще вісім людей постраждали. Терехов зазначив, що поряд із місцем удару були пошкоджені два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Для атаки росіяни використали УМПБ-5.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ЦНАП в автобусі працює в Харкові після прильоту КАБ (фото)
ЦНАП в автобусі працює в Харкові після прильоту КАБ (фото)
27.12.2025, 10:41
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)
27.12.2025, 10:26
Авіаудар по Харкову та понад 20 боїв – зведення Генштабу на ранок 27 грудня
Авіаудар по Харкову та понад 20 боїв – зведення Генштабу на ранок 27 грудня
27.12.2025, 08:11
“Кричуща брехня” – ISW про ситуацію в Куп’янську та її значення для Донбасу
“Кричуща брехня” – ISW про ситуацію в Куп’янську та її значення для Донбасу
27.12.2025, 08:47
Новини Харкова – головне за 27 грудня: удар по Чугуєву, понад 20 боїв
Новини Харкова – головне за 27 грудня: удар по Чугуєву, понад 20 боїв
27.12.2025, 09:58
Вранці 27 грудня БпЛА вдарив по Чугуєву: наслідки обстрілів області
Вранці 27 грудня БпЛА вдарив по Чугуєву: наслідки обстрілів області
27.12.2025, 09:22

Новини за темою:

11.12.2025
єВідновлення: три найпопулярніші локації для купівлі житла на Харківщині
03.10.2025
Де найчастіше купують нерухомість за програмою “єВідновлення” – дані ХОВА
01.05.2025
З Харківщини на Закарпаття: де купують житло на сертифікати “єВідновлення”
22.01.2025
Помер полковник поліції, який отримав поранення після удару по Харкову 1.11
30.12.2024
Держреєстраторів і мешканку Ізюма судитимуть за махінації з єВідновленням


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ЦНАП в автобусі працює в Харкові після прильоту КАБ (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2025 в 10:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в районі вчорашнього “прильоту” авіабомби працює мобільний ЦНАП. Люди на місці можуть подати документи на відновлення житла".