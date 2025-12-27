ЦНАП в автобусі працює в Харкові після прильоту КАБ (фото)

У Харкові в районі вчорашнього “прильоту” авіабомби працює мобільний ЦНАП. Люди на місці можуть подати документи на відновлення житла.

Подробиці повідомили у телеграм-каналі Центру надання адміністративних послуг Харкова.

“Після вчорашніх ударів, внаслідок якого пошкоджено житлові будинки, працює мобільний ЦНАП — безпосередньо біля місць руйнувань. Адміністратори допомагають мешканцям: подати заяви на державну допомогу за програмою “єВідновлення”; отримати консультації щодо подальших дій. За потреби реєстратори вносять житло до ДРРП (Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)”, – поінформувала служба.

Сам ЦНАП обладнали в автобусі. Таким чином, ні реєстраторам, ні жителям не доводиться мерзнути на вулиці.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Ще вісім людей постраждали. Терехов зазначив, що поряд із місцем удару були пошкоджені два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Для атаки росіяни використали УМПБ-5.