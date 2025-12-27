ЦПАУ в автобусе работает в Харькове после прилета КАБ (фото)

В Харькове в районе вчерашнего «прилета» авиабомбы работает мобильный ЦПАУ. Люди на месте могут подать документы для восстановления жилья.

Подробности сообщили в Telegram-канале Центра предоставления административных услуг Харькова.

«После вчерашнего удара, в результате которого повреждены жилые дома, работает мобильный ЦПАУ — непосредственно у мест разрушений. Администраторы помогают жителям подать заявления на государственную помощь по программе «єВідновлення», получить консультации по дальнейшим действиям. При необходимости регистраторы вносят жилье в ГРРП (Государственный реестр прав на недвижимое имущество)», — проинформировала служба.

Сам ЦПАУ оборудовали в автобусе. Таким образом ни регистраторам, ни жителям не приходится мерзнуть на улице.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове 26 декабря около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дороге на улице Клочковской. Погибли двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Еще восемь человек пострадали. Терехов отметил, что рядом с местом удара были повреждены два десятка домов – многоквартирные и частные. Для атаки россияне использовали УМПБ-5.