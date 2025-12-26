По Харькову ударили УМПБ-5 — официальная информация прокуратуры (видео)

Удар по Шевченковскому району Харькова авиация РФ, по предварительным данным, нанесла бомбой УМПБ-5 с территории Белгородской области, сообщает областная прокуратура.

Попадание было зафиксировано около 15:50. Погибли двое мужчин. Один из них был за рулем. Взрывной волной его автомобиль отбросило на несколько десятков метров. Второй погибший — работник СТО. Еще шесть человек получили ранения, среди них 9-месячная девочка.

Повреждены СТО, автомобили, выбиты окна в многоквартирных домах.



Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дорожному покрытию на улице Клочковской, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. И подчеркнул: в этом районе – исключительно гражданская жилая застройка, учебное заведение и никаких военных объектов. Несколько машин загорелось. Не обошлось без жертв – это двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Один погиб на месте, второй – скончался по дороге в больницу. Еще восемь человек пострадали. У двух женщин и 9-месячной девочки — взрывные ранения. Еще у пятерых человек — острый стресс. Терехов сообщил, что рядом с местом удара были повреждены два десятка домов — многоквартирные и частные. Кроме того, пострадали четыре крыши, газопровод и сеть, питающая трамваи. В результате обстрела движение транспорта на участке улицы Клочковской — от улицы Алексеевской до проспекта Победы — временно перекрыли. По данным руководителя облпрокуратуры Амила Омарова, по состоянию на 18:00 было установлено два места попаданий, вторая авиабомба упала возле окружной Харькова.