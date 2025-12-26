Live

КАБы атаковали Харьков: удар по трассе, погибшие, раненые (дополняется)

Происшествия 16:35   26.12.2025
Виктория Яковенко
КАБы атаковали Харьков: удар по трассе, погибшие, раненые (дополняется)

Около 16:00 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

Дополнено в 16:35. Уже известно о двух погибших, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 16:33. Среди пострадавших в Харькове – 9-месячная девочка, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 16:16. Сейчас известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии, информирует мэр Игорь Терехов.

«Повреждены многоквартирные и частные дома, находящиеся рядом с местом удара», — добавил Терехов.

Дополнено в 16:10. Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова, пишет мэр Игорь Терехов. По его словам, в результате «прилета» горят несколько авто, в  домах рядом выбиты окна.

«В горящих машинах находились люди. Число раненых и погибших уточняется», — отметил городской голова.

Дополнено в 16:07. Уже известно о погибших в результате удара по Харькову, их количество уточняется, пишет мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 16:05. В результате удара есть пострадавшие, на месте произошел пожар, информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

15:59. По Харькову ударили КАБы, сообщил мэр Игорь Терехов.

«По предварительной информации – удар нанесен по Шевченковскому району. Информация о последствиях уточняется», – написал Терехов.

Информации о пострадавших пока нет, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о КАБе, который держал курс на Харьков.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко призвал жителей быть в укрытиях.

Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли три населенных пункта в Харьковской области, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате ударов по селу Пристин пострадал 63-летний мужчина. В течение суток по Харьковской области оккупанты выпустили два КАБа, БпЛА «Ланцет», тип еще одного беспилотника устанавливают. Из-за обстрелов в Купянском районе, в селе Пристин, поврежден частный дом. А в Лозовском – «прилетело» по библиотеке и электросетям.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
КАБы атаковали Харьков: удар по трассе, погибшие, раненые (дополняется)
КАБы атаковали Харьков: удар по трассе, погибшие, раненые (дополняется)
26.12.2025, 16:35
Новости Харькова — главное 26 декабря: Дудин побывал на свободе, удар КАБ
Новости Харькова — главное 26 декабря: Дудин побывал на свободе, удар КАБ
26.12.2025, 16:36
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
26.12.2025, 09:30
Как будут отключать свет сегодня, рассказали в «Харьковоблэнерго»
Как будут отключать свет сегодня, рассказали в «Харьковоблэнерго»
26.12.2025, 10:19
Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения
Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения
26.12.2025, 10:55
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
25.12.2025, 14:49

Новости по теме:

24.12.2025
Вечерние обстрелы Слободского и Шевченковского районов Харькова – последствия
15.12.2025
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
13.12.2025
Второй взрыв за день слышали в Харькове: что это было (видео)
10.12.2025
Взрыв скутера военных в Харькове: дело горожанки – в суде, грозит пожизненное
06.12.2025
Массированная атака на Украину, что за взрыв был в Харькове: итоги 6 декабря


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «КАБы атаковали Харьков: удар по трассе, погибшие, раненые (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 16:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.".