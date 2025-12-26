КАБы атаковали Харьков: удар по трассе, погибшие, раненые (дополняется)

Около 16:00 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

Дополнено в 16:35. Уже известно о двух погибших, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 16:33. Среди пострадавших в Харькове – 9-месячная девочка, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 16:16. Сейчас известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии, информирует мэр Игорь Терехов.

«Повреждены многоквартирные и частные дома, находящиеся рядом с местом удара», — добавил Терехов.

Дополнено в 16:10. Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова, пишет мэр Игорь Терехов. По его словам, в результате «прилета» горят несколько авто, в домах рядом выбиты окна.

«В горящих машинах находились люди. Число раненых и погибших уточняется», — отметил городской голова.

Дополнено в 16:07. Уже известно о погибших в результате удара по Харькову, их количество уточняется, пишет мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 16:05. В результате удара есть пострадавшие, на месте произошел пожар, информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

15:59. По Харькову ударили КАБы, сообщил мэр Игорь Терехов.

«По предварительной информации – удар нанесен по Шевченковскому району. Информация о последствиях уточняется», – написал Терехов.

Информации о пострадавших пока нет, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о КАБе, который держал курс на Харьков.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко призвал жителей быть в укрытиях.

Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли три населенных пункта в Харьковской области, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате ударов по селу Пристин пострадал 63-летний мужчина. В течение суток по Харьковской области оккупанты выпустили два КАБа, БпЛА «Ланцет», тип еще одного беспилотника устанавливают. Из-за обстрелов в Купянском районе, в селе Пристин, поврежден частный дом. А в Лозовском – «прилетело» по библиотеке и электросетям.