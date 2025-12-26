КАБи атакували Харків: удар по трасі, загиблі, поранені (доповнюється)
Близько 16:00 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.
Доповнено о 16:35. Вже відомо про двох загиблих, пише мер Харкова Ігор Терехов.
Доповнено о 16:33. Серед постраждалих у Харкові – 9-місячна дівчинка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 16:16. Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані, інформує мер Ігор Терехов
«Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару», – додав Терехов.
Доповнено о 16:10. Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова, пише мер Ігор Терехов. За його словами, внаслідок «прильоту» горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна.
«У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється», – зазначив міський голова.
Доповнено о 16:07. Вже відомо про загиблих внаслідок удару по Харкову, їхня кількість уточнюється, пише мер Ігор Терехов.
Доповнено о 16:05. Внаслідок удару є постраждалі, на місці сталася пожежа, інформує мер Харкова Ігор Терехов.
15:59. По Харкову вдарили КАБи, повідомив мер Ігор Терехов.
«За попередньою інформацією – удар нанесено по Шевченківському району. Інформація щодо наслідків уточнюється», – написав Терехов.
Інформації про постраждалих наразі немає, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про КАБ, який тримав курс на Харків.
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко закликав мешканців бути в укриттях.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни обстріляли три населені пункти на Харківщині, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ударів по селу Пристін постраждав 63-річний чоловік. Протягом доби по Харківській області окупанти випустили два КАБи, БпЛА «Ланцет», тип ще одного безпілотника встановлюють. Через обстріли в Куп’янському районі, у селі Пристін, пошкоджений приватний будинок. А в Лозовському – «прилетіло» по бібліотеці та електромережах.
