Ворог атакував бібліотеку та доми на Харківщині – яке озброєння використав

Події 08:51   26.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог атакував бібліотеку та доми на Харківщині – яке озброєння використав

Протягом минулої доби росіяни обстріляли три населені пункти на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в с. Пристін Куп’янської громади постраждав 63-річний чоловік. Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади“, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківській області вдарило таке озброєння:

  • два КАБ;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Куп’янському районі, у селі Пристін, пошкоджений приватний будинок. А в Лозовському – “прилетіло” по бібліотеці та електромережах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
26.12.2025, 08:51
