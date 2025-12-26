Ворог атакував бібліотеку та доми на Харківщині – яке озброєння використав

Протягом минулої доби росіяни обстріляли три населені пункти на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в с. Пристін Куп’янської громади постраждав 63-річний чоловік. Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади“, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківській області вдарило таке озброєння:

два КАБ;

БпЛА типу “Ланцет”;

БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Куп’янському районі, у селі Пристін, пошкоджений приватний будинок. А в Лозовському – “прилетіло” по бібліотеці та електромережах.