Враг атаковал библиотеку и дома на Харьковщине – какое вооружение использовал
В течение минувших суток россияне обстреляли три населенных пункта на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в с. Пристин Купянской громады пострадал 63-летний мужчина. Также медики оказали помощь 57-летней женщине, которая 24 декабря пострадала в результате обстрела в пос. Ковшаровка Купянской громады», – отметил начальник ХОВА.
В течение суток по Харьковской области ударило такое вооружение:
- два КАБ;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Купянском районе, в селе Пристин, поврежден частный дом. А в Лозовском – «прилетело» по библиотеке и электросетям.
