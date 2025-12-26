Live

Враг атаковал библиотеку и дома на Харьковщине – какое вооружение использовал

Происшествия 08:51   26.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток россияне обстреляли три населенных пункта на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в с. Пристин Купянской громады пострадал 63-летний мужчина. Также медики оказали помощь 57-летней женщине, которая 24 декабря пострадала в результате обстрела в пос. Ковшаровка Купянской громады», – отметил начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковской области ударило такое вооружение:

  • два КАБ;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Купянском районе, в селе Пристин, поврежден частный дом. А в Лозовском – «прилетело» по библиотеке и электросетям.

Читайте также: СМИ: «американские партнеры» внесли за Дудина залог – свобода была недолгой

Автор: Николь Костенко-Лагутина
