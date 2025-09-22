Live
С 23 по 26 сентября с Клочковской в Харькове местами будет не повернуть

Транспорт 21:16   22.09.2025
Оксана Горун
С 23 по 26 сентября с Клочковской в Харькове местами будет не повернуть Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта через трамвайный переезд на перекрестке Клочковской с улицей Лопанской закроют с 9:00 23 сентября до 17:00 24 сентября.

В мэрии объяснили, что дорожники будут обустраивать верхнее покрытие трамвайных путей. Объехать перекрытый участок можно через соседний перекресток — с улицей Херсонской. Или же воспользовавшись иными поворотами с Клочковской.

«Кроме того, с 9:00 25 сентября до 17:00 26 сентября будет запрещено движение транспорта через трамвайный переезд на перекрестке ул. Клочковской с ул. Херсонской. Объезд участка будет осуществляться через перекресток ул. Клочковская — ул. Лопанская и другие прилегающие места», — предупредили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: пешеход шел на зеленый — прокуратура

Напомним, в Харькове до конца следующего, 2026, года ограничат движение на участке улицы Свободы в центре. Такое длительное ограничение связано с восстановлением дома №11/13, который пострадал от ракетного удара в 2022 году.

Автор: Оксана Горун
