З 23 по 26 вересня з Клочківської в Харкові місцями буде не повернути
Рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті Клочківської з вулицею Лопанською закриють із 9:00 23 вересня до 17:00 24 вересня.
У мерії пояснили, що шляховики облаштовуватимуть верхнє покриття трамвайних колій. Об’їхати перекриту ділянку можна через сусіднє перехрестя – з вулицею Херсонською. Або ж скориставшись іншими поворотами із Клочківської.
“Крім того, з 9:00 25 вересня до 17:00 26 вересня буде заборонений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті вул. Клочківської з вул. Херсонською. Об’їзд ділянки здійснюватиметься через перехрестя вул. Клочківська – вул. Лопанська та іншими прилеглими місцями“, – попередили в міськраді.
Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: пішохід йшов на зелений – прокуратура
Нагадаємо, в Харкові до кінця наступного, 2026 року, обмежать рух на ділянці вулиці Свободи в центрі. Таке тривале обмеження пов’язане із відновленням будинку №11/13, який постраждав від ракетного удару у 2022 році.
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: Клочковская, новини Харкова, перекрыли движение, ремонт, рух;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «З 23 по 26 вересня з Клочківської в Харкові місцями буде не повернути»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 21:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті Клочківської з вулицею Лопанською закриють із 9:00 23 вересня до 17:00 24 вересня".