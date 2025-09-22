Live
З 23 по 26 вересня з Клочківської в Харкові місцями буде не повернути

Транспорт 21:16   22.09.2025
Оксана Горун
З 23 по 26 вересня з Клочківської в Харкові місцями буде не повернути Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті Клочківської з вулицею Лопанською закриють із 9:00 23 вересня до 17:00 24 вересня.

У мерії пояснили, що шляховики облаштовуватимуть верхнє покриття трамвайних колій. Об’їхати перекриту ділянку можна через сусіднє перехрестя – з вулицею Херсонською. Або ж скориставшись іншими поворотами із Клочківської.

“Крім того, з 9:00 25 вересня до 17:00 26 вересня буде заборонений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті вул. Клочківської з вул. Херсонською. Об’їзд ділянки здійснюватиметься через перехрестя вул. Клочківська – вул. Лопанська та іншими прилеглими місцями“, – попередили в міськраді.

Смертельна ДТП у Харкові: пішохід йшов на зелений – прокуратура

Нагадаємо, в Харкові до кінця наступного, 2026 року, обмежать рух на ділянці вулиці Свободи в центрі. Таке тривале обмеження пов’язане із відновленням будинку №11/13, який постраждав від ракетного удару у 2022 році.

Автор: Оксана Горун



