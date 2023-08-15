У середу трамвай №20 ходитиме по-іншому, з Олексіївки пустять автобус

У зв’язку з ремонтом колії в середу, 16 серпня, харківський трамвай №20 з 10:00 до 16:00 курсуватиме зміненим маршрутом.

Рух трамваїв буде припинено на пр. Перемоги та вул. Клочківській, на ділянці від розворотного кола «Пр. Перемоги» до вул. Новгородської, пише пресслужба міськради.

На цій ділянці (пр. Перемоги (розворотне коло трамвая) – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Новгородська) у вказаний час трамвай замінить тимчасовий автобус №221.

Трамвай №20 курсуватиме так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Новгородська».