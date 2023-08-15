В среду трамвай №20 будет ходить по-другому, с Алексеевки пустят автобус
Фото: Харьковский горсовет
В связи с ремонтом пути в среду, 16 августа, харьковский трамвай №20 с 10:00 до 16:00 будет курсировать по измененному маршруту.
Движение трамваев будет прекращено по пр. Победы и ул. Клочковской, на участке от разворотного круга «Пр. Победы» до ул. Новгородской, пишет пресслужба горсовета.
На этом участке (пр. Победы (разворотный круг трамвая) – пр. Победы – ул. Клочковская – ул. Новгородская) в указанное время трамвай заменит временный автобус №221.
Трамвай №20 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Новгородская».
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 20:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с ремонтом пути в среду, 16 августа, харьковский трамвай №20 с 10:00 до 16:00 будет курсировать по измененному маршруту.".