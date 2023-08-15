В Харькове на полтора месяца перекрыли улицу и переулок – мэрия
В Харькове до 1 октября закрыли для транспорта два участка дорог из-за работ тепловиков.
В частности, ограничили движение транспорта до 17:00 30 сентября по ул. Манизера, на участке от пер. Синельникова пер. Каплуновского при движении в сторону ул. Пушкинской, сообщили в Харьковском горсовете.
Там будут заменять теплотрассу, отметили в мэрии. Пропуск транспорта осуществляется свободной от выполнения работ полосой движения.
Также до 1 октября закрыли для движения транспорта пер. Лопатинский, на участке от ул. Кооперативной до ул. Кузнечной.
Там тепловики будут проводить аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе. Объезд закрытого участка осуществляется по ул. Университетская, ул. Кузнечной, пер. Троицкие и другим прилегающиюм улицам.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове до 1 октября закрыли для транспорта два участка дорог из-за работ тепловиков.".