В Харькове на полтора месяца перекрыли улицу и переулок – мэрия

В Харькове до 1 октября закрыли для транспорта два участка дорог из-за работ тепловиков.

В частности, ограничили движение транспорта до 17:00 30 сентября по ул. Манизера, на участке от пер. Синельникова пер. Каплуновского при движении в сторону ул. Пушкинской, сообщили в Харьковском горсовете.

Там будут заменять теплотрассу, отметили в мэрии. Пропуск транспорта осуществляется свободной от выполнения работ полосой движения.

Также до 1 октября закрыли для движения транспорта пер. Лопатинский, на участке от ул. Кооперативной до ул. Кузнечной.

Там тепловики будут проводить аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе. Объезд закрытого участка осуществляется по ул. Университетская, ул. Кузнечной, пер. Троицкие и другим прилегающиюм улицам.