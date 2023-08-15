Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, еще один не будет курсировать
Движение троллейбусов по пр. Александровском, на участке от ул. Садовопарковой до ул. 12-го Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 16 и 17 августа.
Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:
№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Встреча» – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;
№304: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «ул. 12-го Апреля» – ул. 12-го Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская».
Троллейбус №7 в это время не будет курсировать.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 15:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов по пр. Александровском, на участке от ул. Садовопарковой до ул. 12-го Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 16 и 17 августа.".