Live
  • Вт 15.08.2023
    • Харьков
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🔴

Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, еще один не будет курсировать

Общество 15:09   15.08.2023
Виктория Яковенко
Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, еще один не будет курсировать Фото: Харьковский горсовет

Движение троллейбусов по пр. Александровском, на участке от ул. Садовопарковой до ул. 12-го Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 16 и 17 августа.

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Встреча» – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;

№304: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «ул. 12-го Апреля» – ул. 12-го Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская».

Троллейбус №7 в это время не будет курсировать.

Читайте также: Украл смартфон в транспорте: в Харькове задержали вероятного вора (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов призвал харьковчан быть очень осторожными
Терехов призвал харьковчан быть очень осторожными
15.08.2023, 10:01
Машовец назвал два направления на юге, где ситуация для противника ухудшается
Машовец назвал два направления на юге, где ситуация для противника ухудшается
15.08.2023, 11:26
«Очень неприятное событие» — Терехов о проекте офисного центра в Саржином яру
«Очень неприятное событие» — Терехов о проекте офисного центра в Саржином яру
15.08.2023, 09:42
Жители громады на Харьковщине завтра могут проснуться от взрывов
Жители громады на Харьковщине завтра могут проснуться от взрывов
14.08.2023, 23:08
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
15.08.2023, 08:58
Трамп получил новые обвинения за попытку изменить результаты выборов в США
Трамп получил новые обвинения за попытку изменить результаты выборов в США
15.08.2023, 16:06

Новости по теме:

15:09
Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, еще один не будет курсировать
13:29
Последствия обстрелов кладбищ Харькова: в экоинспекции назвали сумму ущерба
23:57
Зеленский посетил харьковскую 92 ОМБр, наградил «Ахиллеса» и других бойцов
23:08
Жители громады на Харьковщине завтра могут проснуться от взрывов
22:43
Активные бои идут в 8-9 км от Купянска и в 5 км от Петропавловки — глава РВА

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, еще один не будет курсировать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 15:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов по пр. Александровском, на участке от ул. Садовопарковой до ул. 12-го Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 16 и 17 августа.".