Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, еще один не будет курсировать

Движение троллейбусов по пр. Александровском, на участке от ул. Садовопарковой до ул. 12-го Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 16 и 17 августа.

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Встреча» – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;

№304: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «ул. 12-го Апреля» – ул. 12-го Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская».

Троллейбус №7 в это время не будет курсировать.