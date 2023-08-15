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Два тролейбуси в Харкові змінять маршрути, ще один не курсуватиме

Суспільство 15:09   15.08.2023
Вікторія Яковенко
Два тролейбуси в Харкові змінять маршрути, ще один не курсуватиме Фото: Харківська міськрада

Рух тролейбусів на пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Садовопаркової до вул. 12-го Квітня, буде припинений з 10:00 до 15:00 16 та 17 серпня.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський  – пров. Соляниківський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна –  розворотне коло   «Вул. Університетська»;

№304: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна  – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «вул. 12-го Квітня» – вул. 12-го Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська».

Тролейбус №7 у цей час не курсуватиме.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 15:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів на пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Садовопаркової до вул. 12-го Квітня, буде припинений з 10:00 до 15:00 16 та 17 серпня.".