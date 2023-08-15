Два тролейбуси в Харкові змінять маршрути, ще один не курсуватиме
Рух тролейбусів на пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Садовопаркової до вул. 12-го Квітня, буде припинений з 10:00 до 15:00 16 та 17 серпня.
Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;
№304: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «вул. 12-го Квітня» – вул. 12-го Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська».
Тролейбус №7 у цей час не курсуватиме.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 15:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів на пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Садовопаркової до вул. 12-го Квітня, буде припинений з 10:00 до 15:00 16 та 17 серпня.".