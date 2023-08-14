Поцупив смартфон у транспорті: у Харкові затримали ймовірного крадія (фото)

Вдень 14 серпня у Слобідському районі Харкова у чоловіка у громадському транспорті вкрали мобільний телефон. Правоохоронці затримали ймовірного злодія.

Місцезнаходження смартфона встановили за геоданими, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“Відпрацьовуючи територію, патрульні помітили підозрілого громадянина. У сумці чоловіка виявився схожий за описом телефон. Заявник упізнав свій телефон”, – повідомили правоохоронці.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Для подальшого встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.