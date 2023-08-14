Поцупив смартфон у транспорті: у Харкові затримали ймовірного крадія (фото)
Вдень 14 серпня у Слобідському районі Харкова у чоловіка у громадському транспорті вкрали мобільний телефон. Правоохоронці затримали ймовірного злодія.
Місцезнаходження смартфона встановили за геоданими, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
“Відпрацьовуючи територію, патрульні помітили підозрілого громадянина. У сумці чоловіка виявився схожий за описом телефон. Заявник упізнав свій телефон”, – повідомили правоохоронці.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Для подальшого встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Читайте також: П’яний рецидивіст скоїв крадіжку в храмі на Харківщині: що вирішив суд
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поцупив смартфон у транспорті: у Харкові затримали ймовірного крадія (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 14 серпня у Слобідському районі Харкова у чоловіка у громадському транспорті вкрали мобільний телефон. Правоохоронці затримали ймовірного злодія.".